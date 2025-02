Lazio-Venezia: la squalifica di Rovella potrebbe essere l'occasione per un altro mediano

In Lazio-Napoli la rosa biancoceleste ha mostrato prestazioni da oscar, infatti, concludere la partita con un pareggio, grazie alla rete di Isaksen e al gol di Boulaye Dia, contro la 1a squadra nella classifica di Serie A è un ottimo risultato. La mancata vittoria non è stata l'unica nota amara del 15 febbraio, infatti, durante il match Taty si è infortunato, Marusic ha compiuto un autogol, Provedel ha commesso alcune distrazioni, al capitano Mattia Zaccagni è stato annullato un gol strabiliante in rovesciata e, per concludere, Nicolò Rovella è stato squalificato per Venezia-Lazio, match in programma per il 22 febbraio alle ore 15:00.

Rovella squalificato e il possibile esordio di un biancoceleste

Il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare il mediano Nicolò Rovella per il match Venezia-Lazio, infatti, il biancoceleste è il 1° in Europa al 3° stop per squalifica, con un totale di 13 cartellini gialli ricevuti. Con il mediano out e Vecino ancora indisponibile per infortunio, la scelta di Baroni potrebbe ricadere su Dele-Bashiru o sul nuovo acquisto Reda Belahyane. Nel caso in cui il mister schiererebbe il new entry della Lazio, Belahyane avrebbe l'occasione di debuttare con la maglia biancoceleste.

Reda Belahyane: l'acquisto del mediano

Il centrocampista Reda Belahyane, ex calciatore dell'Hellas Verona, è stato preso gratuitamente e a titolo definitivo durante la fase di calciomercato invernale, tuttavia, il contratto prevede un corrispettivo della cifra di 9,5 milioni al verificarsi di particolari condizioni sportive, una grande somma di denaro che andrà nelle casse dell'Hellas Verona, squadra che è stata allenata dall'attuale mister biancoceleste, vale a dire Marco Baroni.