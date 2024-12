Pelmard-Lecce, arriva il comunicato del Club: "Ferma condanna, il calciatore verrà…"

Sabato alle 20.45 la Lazio farà visita al Lecce in quel del Via del Mare per la sfida valida per la 17° giornata di Serie A ENILIVE. I biancocelesti sono reduci dalla pesante sconfitta maturata lunedì sera contro l'Inter mentre i salentini arrivano forti della vittoria contro il Monza. Da Lecce tuttavia è arrivata questa mattina una notizia che ha scosso la squadra.

La notte brava di Andy Pelmard

Come è emerso questa mattina, infatti, il giocatore del Lecce, Andy Pelmard, dopo una cena con alcuni compagni in un noto locale della città ha assunto un comportamento irresponsabile alla guida dopo la serata con tanto di inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Al calciatore è stata ritirata la patente e successivamente è stato rilasciato e poco fa è arrivato proprio il comunicato durissimo dell'U.S. Lecce che ha estromesso con effetto immediato dalla Prima Squadra il calciatore.

