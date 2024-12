La notte brava di un calciatore del Lecce: è finito in Questura

Il post cena tra giocatori del Lecce, organizzata nel noto locale nel centro città "300mila", si è trasformata nella scena di un film, con tanto di inseguimento e, pare, arresto.

La ricostruzione

Come riportato da PianetaLecce, ad essere coinvolto sarebbe il terzino francese Andy Pelmard, che secondo le indiscrezioni avrebbe assunto un comportamento irresponsabile al volante dopo la cena.

Sebbene ci siano numerose testimonianze, alcune di queste riferiscono che l'atleta avrebbe guidato la propria auto ad alta velocità nei pressi del locale, effettuando più giri nella stessa zona e, in seguito, imboccando la zona pedonale di via Trinchese (via dello shopping cittadino), generando momenti di grande tensione.

La Polizia, accortasi della situazione, è intervenuta per fermare il veicolo. Dopo un inseguimento, il mezzo è stato fermato ed il giocatore condotto in Questura. Sul luogo si sono recati anche il presidente del club, Saverio Sticchi Damiani, e il team manager, Claudio Vino.

Situazione attuale

Al momento, a Pelmard è stata ritirata la patente, e l'atleta è stato rilasciato successivamente. Si attende un comunicato ufficiale da parte della società US Lecce o della Questura per fare piena luce sull'accaduto.