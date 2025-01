Zaccagni a Dazn: "Vogliamo mettere un punto fermo in Europa"

Ai microfoni di Dazn è intervenuto il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, protagonista di una prestazione da incorniciare contro la sua ex squadra, con un gol e un assist decisivi. Zaccagni si è confermato l’ex che non tutti vorrebbero affrontare, mostrando una grande maturità e un ottimo stato di forma. Nel corso dell’intervista, il numero dieci biancoceleste ha parlato del gioco del mister Baroni, sottolineando l’importanza della vittoria di questa sera e tracciando un bilancio sul percorso della squadra in Europa. Zaccagni ha anche elogiato il lavoro del mister, che apprezza particolarmente i giocatori dotati di qualità tecnica. L’attaccante ha poi rivelato come il mister lo stia impiegando in modo diverso rispetto al passato, sfruttando le sue abilità nel gioco stretto e nella capacità di servire i compagni in fase offensiva, come già fatto quando ricopriva il ruolo di mezza ala. Una dimostrazione della fiducia che Baroni ripone in lui, sfruttando al meglio le sue doti per aiutare la squadra a creare opportunità in fase di attacco. Di seguito le sue dichiarazioni.

IPA

Sulla sua ex città e squadra

“Per me è sempre emozionante tornare a Verona, una città che mi ha visto crescere calcisticamente. Mi ha dato tanto, sia come città che come tifoseria e gliene sarò per sempre grato.”

Sul match di questa sera al Bentegodi

“Negli ultimi match ci è mancata un po’ di brillantezza, ma siamo stati bravi a continuare a lavorare su ciò che sappiamo fare. Oggi abbiamo disputato un’ottima partita dal punto di vista tattico e tecnico, gestendo bene la gara, sia nei momenti positivi che in quelli più difficili. Abbiamo mantenuto un buonissimo palleggio e siamo davvero contenti di essere finalmente tornati al nostro gioco.”

Sul mister

“Mi trovo molto bene con le richieste del mister. Mi piace molto scendere a prendere palla, abbassarmi e, quando possibile, anche servire i compagni per farli entrare in area. Mi piace questo tipo di gioco. La nostra è una squadra giovane, e dobbiamo assolutamente continuare su questa strada. Ci aspettano tante partite ravvicinate, quindi è importante restare concentrati.”

Giovedì sera è: Europa League