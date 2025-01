Le pagelle di Verona-Lazio: è tris! Dia e Zaccagni al top

Oggi alle ore 18 gli uomini di Baroni avevano un solo risultato a disposizione, tre punti e vittoria con cui tornare a Roma. Questo è avvenuto. La Lazio batte nettamente il Verona per 3 reti a 0.

Il match inizia subito dal verso giusto per i biancocelesti, appena 120 secondi e da un corner battuto alla perfezione da Zaccagni si fionda Gigot di testa segnando il gol del vantaggio.

La Lazio continua a dominare e costruire azioni pericolose. Al minuto 21 ci pensa Dia, con un bel gol di precisione, a portare la sua squadra sul 2-0, sinistro preciso e angolato su cui Montipò non può nulla.

Qualche rischio in difesa per la Lazio che si salva con un pò di fortuna. Al minuto 58 la chiude Zaccagni, gran tiro che si insacca battendo un incolpevole Montipò, da sottolineare anche l'assist di Dia che allarga sull'esterno italiano che conclude in maniera perfetta.

Nella pagina successiva le pagelle di Verona-Lazio