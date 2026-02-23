Pep Guardiola era in Italia a vedere una partita di Serie C mentre si giocava la Premier

Perché Pep Guardiola era a Brescia per una partita di Serie C mentre in Premier League si disputavano sfide decisive

Pep Guardiola al Rigamonti per Union Brescia-Pro Patria dopo City-Newcastle: il motivo del viaggio in Italia tra legame con Brescia e amicizia con Edoardo Piovani.

È una di quelle scene che raccontano il calcio più di tante analisi: Pep Guardiola in tribuna al Rigamonti per assistere a Union Brescia-Pro Patria, gara del girone A di Serie C, mentre in Inghilterra andavano in scena match cruciali di Premier League. La domanda, inevitabile, è soltanto una: perché il tecnico del Manchester City ha deciso di seguire una sfida della terza serie italiana invece di restare in Inghilterra per osservare da vicino le concorrenti nella lotta al titolo?

La spiegazione si riassume in due concetti: Brescia e amicizia. Guardiola, fresco della vittoria del suo City contro il Newcastle, ha sfruttato i giorni di riposo concessi al gruppo per rientrare in quella che da tempo considera una seconda casa italiana. L’allenatore catalano, infatti, non ha mai spezzato il legame con la città in cui ha militato da calciatore e dove ha creato rapporti rimasti solidi negli anni, a partire da quello con l’ambiente biancazzurro e con gli ex compagni di una stagione diventata simbolica.

Ecco perché la sua presenza a Union Brescia-Pro Patria ha sorpreso molti: sulla carta si trattava di un confronto tra la seconda e la penultima del girone A di Serie C, dunque lontano dai riflettori principali. Tuttavia, per Pep Guardiola, era esattamente il luogo giusto. Mentre il calcio inglese proseguiva la sua corsa, lui ha preferito tornare dove certi legami non hanno mai perso valore.

In definitiva, il senso della visita al Rigamonti è questo: Pep Guardiola era a Brescia per affetto, riconoscenza e amicizia. Un ritorno che non necessita di grandi spiegazioni, perché racconta una verità semplice: alcuni amori calcistici non finiscono davvero mai.