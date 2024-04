Gds | Da Zeman a Totti: Igor, che scintille contro la Roma

Quando Tudor affronta la Roma sono sempre scintille. 20 anni fa, quando vestiva la maglia della Juve, gli venne rifilato l’ormai celebre gesto “Quattro, zitti a casa“ di Totti. Il giallorosso successivamente dichiarò che si trattava di una piccola “vendetta” in seguito a un’entrata considerata un po’ troppo irruente da parte di Tudor.

Spalletti e De Rossi

Il croato litigò pesantemente anche con Spalletti, all’epoca seduto sulla panchina della Roma, quando vestiva la maglia del Siena nel febbraio 2006. Il tecnico toscano al termine dell’incontro dichiarò: “A fine partita ci si scambia opinioni, come è normale che sia: io ho detto la mia e Tudor la sua” ma se gli fosse stato concesso, ai due per chiarire sarebbe servito un ring di pugilato.

Proprio in quella sfida, l’ex bianconero intervenì in ritardo su De Rossi, che si stava apprestando a calciare potente da fuori area: il risultato fu gol all’incrocio dei pali. Alla fine del match i giocatori della Roma andarono a festeggiare con un girotondo sotto lo spicchio dei tifosi ospiti presenti. A Tudor glielo fecero notare mentre era di ritorno negli spogliatoi, si girò, fulminò con un’occhiata i giocatori giallorossi, ma poi prevalse il buon senso e continuò il suo cammino verso la pancia dello stadio.

Zeman

La verità è che ci furono tensioni sin dalla prima volta che le strade di Tudor e la Roma si incrociarono. Autunno 98’, sulla panchina dei giallorossi c’era Zeman che in estate accusò i giocatori juventini di fare uso di doping, con la storica frase “Farmacia-Juve”. L’irritazione era alta.

Roma-Siena 0-2

Infine, nell’aprile 2005, all’Olimpico Tudor mise in campo la sua migliore prova difensiva con la maglia del Siena, prestazione monumentale per 90 minuti. Risultato finale 0-2 per i toscani, e anche in quell’occasione non si perse l’occasione di litigare con Totti. Il giallorosso, frustrato dalla situazione, rifilò un pugno a Colonnese e si fece sventolare in faccia il cartellino rosso. Telecamere fisse sull’espressione di Tudor che, mentre il direttore di gara si apprestava ad accompagnare fuori Totti dal terreno di gioco, era tutto un programma, ghigno da Joker.

Pioggia di gol

Da allenatore però, la Roma gli è costata cara: all’Udinese venne esonerato dopo un 0-4 casalingo. Con il Verona invece, esordì al Bentegodi contro la Roma di Mourinho in un 3-2 in favore degli scaligeri. Bilancio complessivo: dalla panchina ha affrontato i giallorossi 4 volte, con 1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte. I tifosi laziali sperano però che il trend possa iniziare cambiare molto presto.

