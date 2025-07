Petrucci (Sky): "Non si fa rispondere Sarri ad alcune domande per proteggere qualcuno"

L'assenza della stampa alla conferenza di presentazione di Maurizio Sarri, in programma domani alle ore 18:30 al Centro Sportivo di Formello, ha suscitato indignazione e sgomento, soprattutto nell’ambiente del giornalismo sportivo, ma non solo. La decisione della società è stata accolta negativamente anche dall’Ordine dei Giornalisti e dall’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana – che, attraverso appositi comunicati, hanno espresso una dura presa di posizione contro la Lazio.

Su questo tema anche Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, si è pronunciato ai microfoni di Radio Laziale.

Non è così che si protegge Sarri. Sarri ha sempre risposto a tutte le domande, forse non si fa rispondere Sarri a determinate domande per proteggere qualcun altro. La mia domanda sarebbe stata “se questa situazione del mercato bloccato lo preoccupasse o se potesse rappresentare una sfida”.

Non penso che chi faccia domande debba entrare in una lista nera, spesso ci sono esigenze e c'è chi non può permettersi di non fare la domanda.