Passato e presente: l’evoluzione della Lazio di Sarri nei numeri
Ecco tutte le statistiche del club biancoceleste sotto la guida del Comandante Maurizio Sarri
Dopo la mancata qualificazione in Europa e l'impossibilità di svolgere il mercato in estate, soltanto il ritorno del Comandante Maurizio Sarri al timone della Lazio poteva far gioire i tifosi biancocelesti, innamorati di coloro che vedono come l'unica speranza in una stagione così complicata.
Lazio, le statistiche della prima parte di Campionato
Sicuramente il Comandante, che ha raggiunto le 153 panchine nella Lazio, non è tornato nella stagione più facile per il club biancoceleste, infatti, tra mancati rinnovi, mercato bloccato di cui lui non era a conoscenza al momento della firma e vari problemi con la Società, la situazione non era delle migliori, tuttavia, il mister è riuscito a compiere una magia e a portare risultati, nella prima parte di Campionato, che nessuno si aspettava. Fino ad ora si contano 6 vittorie, 5 sconfitte e altrettanti pareggi, mentre le statistiche riguardanti i tiri in porta vedono 17 gol segnati, 11 subiti e 2 annullati (Como, Lecce), con una media di 1.1 reti a partita. Sono invece 69 i tiri nello specchio della porta e 78 quelli fuori. Ottima anche la media dei passaggi che ne vede 6.535 riusciti contro 1.130 falliti, mentre il possesso palla si aggira intorno al 51,6%, ma non solo, si contano 117 contrasti vinti e 98 persi e 765 duelli vinti contro 674 persi. Parlando del numero dei falli, invece, per le statistiche sono 175 quelli commessi e ben 262 quelli subiti ed è stato proprio il capitano Mattia Zaccagni il più colpito, mentre per quanto riguarda il numero dei cartellini si contano 29 gialli e 5 rossi ricevuti, con Matteo Guendouzi che vince il titolo di calciatore biancoceleste più ammonito in questa prima parte di Campionato. Sicuramente i tifosi sperano in un finale di stagione che vede la Lazio tornare in Europa e non in 8a posizione con 23 punti, uno al di sotto del Como e uno al di sopra dell'Atalanta, dove si trova ora, tuttavia, chiunque porti nel cuore i colori biancocelesti sa perfettamente che questa stagione avrebbe avuto un risvolto più negativo con un altro allenatore alla guida, questo anche perché la tifoseria si fida ciecamente del Comandante e sostiene ogni sua scelta.
