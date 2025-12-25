Floridi: “Si apre una nuova fase della stagione con il mercato libero. La Lazio è al lavoro”

In occasione degli auguri di Natale, Emanuele Floridi, nuovo responsabile alla comunicazione della società biancoceleste, ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi laziali in vista dell’imminente mercato di gennaio, che ufficialmente sarà libero per la Lazio dopo il blocco avuto in estate. Di seguito gli auguri e le parole di Floridi tramite una storia Instagram.

Cari tifosi,

con l'apertura del mercato libero si apre una nuova fase della stagione. La S.S. Lazio è al lavoro, come sempre, per valutare con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il nostro progetto sportivo, nel rispetto dell'identità, della programmazione e della crescita che ci contraddistinguono.

È un percorso che facciamo insieme, giorno dopo giorno. Fatto di scelte ponderate, visione e lavoro, con lo sguardo rivolto al futuro ma con radici profonde nella nostra storia.

Un cammino che oggi si arricchisce anche di nuove opportunità internazionali, già condivise sui nostri canali ufficiali, pensate per dare ancora più forza ai colori che amiamo e per aprire nuovi orizzonti al mondo laziale.

In questi giorni di festa vogliamo fermarci un attimo per dirvi grazie. Grazie per il sostegno, la passione, la presenza costante. A voi e alle vostre famiglie auguriamo un sereno

Natale e un felice Anno Nuovo, da vivere con gioia, condivisione e orgoglio per ciò che siamo, ovunque vi troviate.

Il 2026 ci aspetta con nuove sfide, nuove emozioni e nuovi traguardi da inseguire insieme, uniti come sempre sotto questi colori.

Buone Feste e Forza Lazio, sempre al vostro fianco.