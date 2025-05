Simone Inzaghi finito nel mirino dell'Al-Hilal: la risposta del tecnico

A poco più di dieci giorni dalla finale di Champions League contro il PSG, sono ancora aperti i verdetti riguardanti chi tra Inter e Napoli potrà alzare quest'anno l'ambito tricolore. Ma direttamente dall'Arabia Saudita suonano sirene arabe per il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, ormai alla guida del club di Marotta da quasi quattro anni.

L'Al-Hilal tenta Inzaghi

L'Al-Hilal, squadra in cui gioca attualmente anche Milinkovc-Savic, avrebbe avviato i contatti con il tecnico piacentino: ci sarebbe stato infatti nei giorni scorsi un incontro a Milano tra il presidente del club saudita Fahad Bin Saad Bin Nafel e Simone Inzaghi, il quale avrebbe rifiutato un possibile accordo con la società araba. L'allenatore ex Lazio sarebbe infatti focalizzato sulla finale di Champions League contro il PSG, in programma il prossimo 31 maggio, e avrebbe infatti congelato qualsiasi discorso riguardo il suo futuro. Al momento Inzaghi si trova bene all'Inter e sarebbe intenzionato a proseguire in nerazzurro la sua carriera di tecnico.

Firma dopo la finale di UCL?

Ma stando alle ultime voci di mercato secondo Transfermarkt, il patron saudita sarebbe invece convinto che l'ex Lazio, con il contratto in scadenza nel 2026 con l'Inter, firmerà il contratto con l'Al-Hilal dopo la finalissima di Champions League.