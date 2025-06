Lazio: tutti gli appuntamenti della squadra a luglio ed agosto

Il 10 luglio i giocatori biancocelesti sosterranno le visite mediche e i testi fisici, Sarri, invece, tornerà a parlare con la stampa.

Come riporta Il Messaggero, dopo che la Lazio non ha centrato gli obiettivi dell'Europa e a seguito del blocco del mercato, il comandate ha deciso che punterà su una preparazione accurata.

Gli appuntamenti pre-season

Innanzitutto, il giorno lunedì 14 luglio, la squadra andrà in ritiro presso il centro sportivo di Formello… ma probabilmente, a causa dell'operazione di qualche giorno fa, Zaccagni potrebbe non iniziare subito in gruppo. Nonostante tutto, però, l'attaccante biancoceleste potrà essere il principale testimonial della nuova prima maglia.

Il 19 luglio, invece, ci sarà il primo testo interno contro la Primavera; mentre, la prima fase di pre-season si chiuderà il 26 luglio, quando si terrà l'evento Memorial “Sandro Criscitiello” e la sfida contro l'Avellino, a Frosinone.

Le amichevoli: tra Turchia e Inghilterra

Le amichevoli internazionali avranno luogo in Turchia: il 30 luglio, alle ore 19:30 italiane, contro il Fenerbahce; il 2 agosto alle ore 20, invece, la Lazio sfiderà il Galatasaray. Il tutto, è stato definito dalla società biancoceleste come un ulteriore apertura verso nuovi mercati.

Dopo la Turchia, i biancocelesti voleranno in Inghilterra per sfidare il Burnley, il giorno 9 agosto alle ore 16 italiane.

Infine, il 24 agosto, a Como, andrà in scena l'ultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato.