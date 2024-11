Lazio | Isaksen segna contro la Spagna, pochi minuti per Tavares

Prosegue anche oggi la sosta delle Nazionali che vede diversi biancocelesti impegnati sul campo: ieri c'è stato l'esordio di Rovella con l'Italia, nel post partita sono arrivati anche i complimenti dal ct Luciano Spalletti. Guendouzi invece, così come Dele-Bashiru e Mandas, è rimasto in panchina. Dia è stato colpito dalla malaria ed ha dovuto dare forfait al Senegal; anche Castellanos è stato chiamato in causa da Scaloni nel finale, ma non è bastato per evitare la sconfitta dell'Argentina. Quest'oggi, nelle gare di Nations League, la Danimarca di Isaksen e il Portogallo di Tavares sono scesi in campo rispettivamente contro Spagna e Polonia.

Isaksen segna contro la Spagna

La Spagna è riuscita a battere la Danimarca anche nella gara di ritorno: da registrare il gol di Gustav Isaksen, il biancoceleste trova il suo secondo gol con la Nazionale ma non riesce ad evitare la sconfitta. Termina sul risultato di 1-2 la sfida tra le due compagini. Per Isaksen è il quarto gol in stagione.

Concesso soltanto qualche minuto per Nuno Tavares

Il terzino della Lazio è riuscito a strappare la prima convocazione con la Nazionale maggiore del Portogallo: le prestazioni in biancoceleste hanno attirato l'attenzione del ct. Nella sfida di questa sera contro la Polonia, al posto di Tavares ha giocato il compagno Nuno Mendes: il Portogallo ha rifilato cinque gol alla difesa polacca. Tavares è entrato al minuto 88' e ha ricevuto un'ammonizione dopo qualche minuto. Si tratta dell'esordio per il terzino classe 2000. Il Portogallo batte la Polonia sul risultato di 5-1.