CdS | Immobile si prepara a salutare: non definita la formula e Lotito...

Si aspetta solo la firma che ufficializzi il trasferimento, poi Ciro Immobile lascerà definitivamente la Lazio per unirsi al Besiktas. Ieri sera c'è stato un incontro con i dirigenti del club turco, una cena nel centro di Roma per definire i dettagli e firmare i contratti. Secondo il Corriere dello Sport, nei documenti della società romana erano incluse le rinunce del giocatore allo stipendio di giugno e ai vari premi. Il capitano biancoceleste, ormai ex, attende l'ok per unirsi ai nuovi compagni in ritiro a Maribor, in Slovenia, ma prima dovrebbe salutare i tifosi laziali.

Il probabile saluto e le richieste di Lotito

Il giocatore aveva in programma di organizzare una conferenza stampa in solitaria ieri a Formello per annunciare l'addio, ma l'evento è stato annullato. In alternativa, aveva pensato a un video da pubblicare sui social ufficiali del club, ma anche questa opzione non è stata realizzata. Lotito vuole ufficializzare il congedo e quindi la possibilità di una conferenza congiunta resta aperta. Tutto dipenderà dal completamento dell'operazione.