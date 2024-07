Il Messaggero | Lazio, allarme Gila, il Real ci pensa. Ufficiali i numeri delle cessioni

Finché Greenwood non sarà sfumato, rimane primo obiettivo, il pallino assoluto di Lotito. Il rilancio a 25 milioni (più il 50% sulla futura rivendita) allo United sarà sovvenzionato dai 3 milioni di Immobile, che arriveranno dal Bosforo con una plusvalenza di 1,7 mi- lioni e un maxi-risparmio di 9,7 milioni netti sull'ingaggio.

Cessioni Lazio, ecco i conti ufficiali

Ora sono ufficiali i conti, la Lazio ha incassato 10,5 milioni (pagabili in due rate) dall'Al-Duhail per Luis Alberto, a cui andranno aggiunti eventuali premi in futuro. Raul Moro è stato ceduto per 2,5 milioni al Valladolid, ma sei tranche salderanno poi il corrispettivo effettivo. Loum Tchaouna è costato 8,5 milioni, Tijani Noslin 9,76 milioni (ma è la prima rata), con un contributo di solidarietà per entrambi di circa 780mila euro. Come annunciato, spesi due milioni per il prestito oneroso di Dele-Bashiru, a 3,68 milioni l'obbligo di riscatto con l'Hatayspor.

Il Real fa sul serio per Gila

Fabiani ha già respinto offerte da 20 milioni per Gila, il Real vanta il 50% sulla futura rivendita e a Madrid non escludono nemmeno un'offensiva dei Galacticos. Rifiutati 2 milioni più 10 di obbligo di obbligo di riscatto per Mandas dal City, ma ora va chiuso il rinnovo a 750mila euro. Una commissione fa ritardare il nero su bianco.

