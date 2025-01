Il mister Marco Baroni ha una lunga carriera alle sue spalle, infatti, prima di arrivare alla guida della Lazio aveva già allenato squadre come Benevento e Frosinone, per poi diventare il tecnico del Lecce e dell'Hellas Verona. Finalmente nel 2024 è stato chiamato al timone della squadra biancoceleste e in poco tempo è riuscito a portare la Lazio in alto.

I traguardi raggiunti dalla Lazio

In 1a posizione in Europa League e 4a in Serie A, il club della capitale, sotto la guida dell'ex allenatore dell'Hellas Verona, ha subito una vera trasformazione. Lo schema di gioco 4-2-3-1, che in alcune occasioni può diventare un 4-3-3, valorizza ogni membro della rosa, spronato a dare il suo meglio una volta sceso in campo. Sin dal suo arrivo alla guida del club ha dichiarato:

Dico sempre che nel calcio non c'è tempo e immediatamente dobbiamo lavorare in questi aspetti qui: dedizione, passione, essere attaccati al lavoro. Quando una squadra va sul campo e dimostra a chi la osserva queste componenti di compattezza, equilibrio, determinazione, poi è chiaro che il pezzo più importante è stato fatto.

