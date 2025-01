Primavera 1, Roma-Lazio: la vendita dei biglietti e l'arbitro del match

Il 27 gennaio alle ore 18:00 la primavera della Lazio affronterà la Roma al centro sportivo delle Tre Fontane. L'ultimo derby disputato tra le due squadre era terminato 2-1, a favore della Roma e con la sconfitta dei biancocelesti. Con un secondo incontro in arrivo, la primavera della Lazio avrà una nuova occasione per tentare di portarsi a casa la vittoria. In vista della partita, l'AIA ha rilasciato le designazioni arbitrali valide per la 3a giornata del campionato Primavera 1.

Derby Roma-Lazio: tutte le informazioni

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 12:00 di venerdi 24 gennaio, saranno messi in vendita i biglietti del settore ospiti per il derby del campionato primavera Roma-Lazio di lunedi 27 gennaio delle ore 18:00 presso il centro sportivo delle Tre Fontane: I cancelli saranno aperti dalle ore 16:45; L’entrata per il settore ospiti sarà da Via del Pattinaggio; Il parcheggio per i tifosi ospiti sarà sotto il viadotto di Via del Pattinaggio.

