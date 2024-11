Il Messaggero | Contro il Ludogorets probabile chance per Noslin: il piano di Baroni per rilanciare il giovane attaccante

Stasera la Lazio affronterà la quinta partita d’Europa Europa League contro il Ludogorets, a partire dalle ore 18:45 davanti ai propri tifosi allo stadio Olimpico di Roma. L’importanza del match odierno si misura in termini di punti: la Lazio ne ha già 12 e se riuscisse ad ottenerne altri tre, potrebbe quasi essere certa di qualificarsi fra le prime otto squadre di Europa League che passeranno direttamente agli ottavi, senza dover disputare i play-off (e quindi, un’altra serie di partite in un calendario già pieno di impegni).

Noslin cerca una chance per rilanciarsi

La filosofia democratica della Lazio parla chiaro: sono tutti importanti e tutti devono sentirsi indispensabili per la squadra, sia in campo che fuori. Per la sfida di stasera, Baroni scommette su Noslin e gli affida l’attacco per provare a staccare il pass per gli ottavi di Europa League. Il giovane aveva giocato la prima titolare contro la Dinamo Kiev ed era stato espulso con ben tre giornate di squalifica. Proprio per questo, il match di stasera potrebbe avere il sapore di riscatto per il neo bianco celeste. 25 anni, 12 gare e due goal: sono questi i dati di Tijani Noslin, arrivato dal Verona e che gode della fiducia di Baroni. L’ultimo goal è arrivato il 27 ottobre contro il Genoa, ma contro Como e Cagliari il giovane è entrato in campo per sostituire Zaccagni; poi 15 minuti scarsi col Monza e la panchina con il Bologna. Baroni ne è consapevole ed è pronto a concedergli una chance stasera.

Noslin in campo: il piano

Come riporta Il Messaggero, per la sfida di stasera, il tecnico biancoceleste ha in mente un piano per rilanciare la sua giovane promessa: posizione centrale attacco condiviso con Dia. Finora, Noslin ha sempre giocato lateralmente, partendo ad agosto come ala destra contro Venezia e Udinese, per poi transitare a sinistra. Da centravanti puro ha giocato solo a Firenze nella sconfitta del 22 settembre scorso, con alle spalle Dia. Dietro al numero 14, ricompare l’ipotesi Pedro a sinistra e Tchaouna a destra. Lo spagnolo cerca la quarta rete di fila in coppa e il francese punta alla quinta partita su cinque da titolare. Out ancora Tavares e Castrovilli (che sarebbe comunque fuori lista), recupera Isaksen, ma il capitano Zaccagni non è al meglio.