Oggi l’Europa League: probabili formazioni di Lazio-Ludogorets

Nella giornata di oggi, andrà in scena la quinta giornata di Europa League che, per la Lazio di Baroni, significherà la partita contro i bulgari del Ludogorets. Si tratta di una sfida assolutamente combattuta: biancocelesti puntano alla quinta vittoria di cinque per eguagliare un primato storico e tentare di staccare il pass per gli ottavi di finale di Europa League (senza passare per i play-off); al contempo, i bulgari tenteranno di strappare la vittoria agli avversari. Jovicevic, tecnico del Ludogorets, sa bene di stare per affrontare quella che attualmente è una delle squadre più forti in Europa: una Lazio di 12 punti e un primato nella classifica a 36 squadre. Diversa, se non opposta, è la situazione di bulgari che fino ad ora hanno ottenuto solo un punto.

Le notizie dall’ultima seduta di Formello

Nella giornata di ieri e nei primi 15 minuti di allenamento a porte aperte a Formello, la redazione di LazioPress.it ha potuto seguire da vicino la rifinitura di mister Baroni in vista del match odierno. È stato, quindi, possibile provare a capire quelle che sono le sue idee sugli 11 da schierare. Il tecnico toscano, molto probabilmente, cambierà assetto rispetto alla vittoria di domenica scorsa. Il capitano Zaccagni non è al top della condizione per il match di stasera, oltre che risultare fra i diffidati della squadra. Gli indisponibili certamente saranno Tavares (ancora alle prese con l’infortunio) e Castrovilli (in realtà, escluso dalla lista Uefa).

Probabili formazioni di stasera

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Dia, Pedro; Noslin. All. Baroni.

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Son, Almeida, Verdon, Witry; Duarte, Chochen, Pedro Naressi; Rwan Cruz, Duah, Marcus. All. Jovicevic