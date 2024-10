Serie B, polemiche in Salernitana-Cesena: gol degli ospiti ma l’arbitro aveva già fischiato

I risultati di Serie B

Nella giornata di ieri anche la Serie B è scesa in campo: tra i campi ci sono stati ben cinque pareggi, soltanto la sfida tra Reggiana e Cosenza ha portato un esito diverso, con la vittoria di misura da parte degli ospiti. Non sono mancate le polemiche arbitrali nella sfida tra Salernitana e Cesena; i granata sono passati in vantaggio dopo venti minuti con Verde ma, l’espulsione di Fiorillo, ha complicato il resto della partita. Il Cesena ha trovato la via della rete con Tavsan proprio nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Il finale gestito dall’arbitro ha acceso gli animi, con gli ospiti che si sono molto lamentati.

