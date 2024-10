La Lazio ricorda il gol numero 100 di Rocchi: il video sui social

La storia di Tommaso Rocchi con la maglia della Lazio

Tommaso Rocchi è stato uno degli attaccanti più iconici della Lazio negli ultimi anni, vestendo la maglia biancoceleste dal 2004 al 2013. Rocchi è diventato rapidamente un beniamino dei tifosi laziali, segnando oltre 100 reti e conquistando anche la fascia di capitano. Le sue prestazioni in campo hanno contribuito a risultati importanti, come la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa italiana. La sua passione viscerale per la squadra lo hanno reso una figura indimenticabile nella storia recente del club. La società ha voluto ricordare con un video social il suo centesimo gol con la maglia della Lazio: era proprio il 30 ottobre del 2011, in quell’occasione segnò in casa del Cagliari.

Il video ricordo della Lazio dedicato a Rocchi