Buon compleanno Hernanes! Il profeta compie 39 anni

Oggi 29 maggio è il compleanno di uno dei centrocampisti più forti nella storia recente della Lazio. Il Profeta Hernanes compie oggi 39 anni.

La carriera di Hernanes

Nato a Recife nel 1985, la carriera del brasiliano si è sviluppata tra Brasile, Italia e Cina. La sua avventura italiana inizia proprio con la Lazio nel 2010 dopo averlo acquistato dal San Paolo. Rimane a Roma fino al 2014 e in questo periodo colleziona 118 presenze e ben 33 reti, il periodo più prolifico della sua carriera. Dopodiché passa all'Inter e poi ancora alla Juventus, prima di trasferirsi in Cina e tornare infine in Brasile.

Cosa fa adesso il Profeta?

Da quest'anno gioca nel Sale, squadra di prima categoria nella provincia di Alessandria. Hernanes, infatti, è rimasto molto legato al territorio italiano: nel 2016 ha aperto un'azienda vinicola in provincia di Asti e poi un resort con un ristorante segnalato tra i migliori d'Italia.