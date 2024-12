Il Messaggero | Lazio-Inter, sugli spalti un ex biancoceleste che ha fatto la storia

Una sfida cruciale per Lazio e Inter



Lazio e Inter si preparano a un match che va oltre la semplice importanza per la classifica. La sfida intreccia storie e legami profondi che toccano il cuore di entrambe le squadre. Uno degli aspetti più significativi sarà il ritorno all'Olimpico di Simone Inzaghi, allenatore che ha vissuto gran parte della sua carriera alla Lazio prima di approdare sulla panchina nerazzurra. Questo incontro sarà l’occasione per riaccendere emozioni e rivalità storiche.

Fraioli

Lulic e il richiamo della storia biancoceleste



Come riportato dal Messaggero, Simone Inzaghi ha voluto invitare sugli spalti una figura leggendaria per la Lazio: Senad Lulic, indimenticato eroe del 26 maggio 2013. La presenza del bosniaco all’Olimpico aggiunge ulteriore fascino a questa attesissima sfida. Un richiamo alla storia recente della Lazio che rende questo incontro ancora più carico di significati, per i tifosi biancocelesti e per lo stesso Inzaghi.