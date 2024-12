Crespo: "La Lazio di Baroni ha coraggio, con l'Inter sarà una sfida aperta"

Proseguono i pronostici sulla sfida di domani sera tra Lazio e Inter, un incontro di grande interesse per la Serie A. Tra le voci interpellate, spicca quella di Hernan Crespo, che ha condiviso il suo punto di vista in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante, legato a entrambe le squadre, ha sottolineato l’importanza di questo match per entrambe le formazioni.

Hernan Crespo analizza la sfida

riutilizzabile





Crespo ha elogiato il gioco della Lazio, definendolo coraggioso e basato su una manovra collettiva ben orchestrata da Baroni. Tuttavia, ha riconosciuto che l’Inter parte favorita, considerata la qualità e l’esperienza della rosa.

Queste le sue parole: