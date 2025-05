Lazio-Juventus: emergenza in difesa, il mister Baroni dovrà riflettere bene sulle sue mosse

Dopo il pareggio contro il Parma in casa e la vittoria di ieri al Castellani, per le aquile è in arrivo una nuova sfida, infatti, sabato 10 maggio alle ore 18:00 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare la Juventus. La partita in programma non sarà soltanto un incontro tra le due Big, infatti, la Lazio sfiderà il suo ex allenatore Igor Tudor. Con il Campionato quasi al termine entrambe le squadre dovranno lottare duramente per tentare di portarsi a casa i tre punti, tuttavia, Baroni dovrà fare i conti con un'emergenza sulle fasce.

Lazio-Juventus: emergenza in difesa

Il mister Marco Baroni dovrà pensare molto attentamente alle pedine da schierare contro i bianconeri, soprattutto dato che il tecnico biancoceleste dovrà fare i conti con un'emergenza sulle fasce, infatti, gli unici terzini disponibili saranno Adam Marusic e Luca Pellegrini. Nuno Tavares era rientrato ai quarti di finale di Europa League contro il Bodoe/Glimt ma è stato sostituito dopo circa 20 minuti, tuttavia, come riporta Il Corriere dello Sport, il portoghese sta facendo di tutto per cercare di tornare prima del termine del Campionato. Lazzari, invece, aveva riscontrato uno stiramento al polpaccio durante il match contro il Genoa e dovrebbe poter ritornare per l'incontro con l'Inter o con il Lecce, ultima partita della stagione. Mentre Nuno e l'ex Spal sono indisponibili per via di un infortunio, Elseid Hisaj non potrà scendere in campo il 10 maggio a causa di una squalifica data dal fischietto Colombo durante Empoli-Lazio, infatti, inizialmente il direttore di gara aveva estratto il giallo per contrasto irregolare su Viti che si somma al secondo ricevuto per una trattenuta su Sambia.

La situazione della Lazio e della Juventus in classifica

La Lazio e la Juventus dovranno dare il tutto per tutto nell'incontro del 10 maggio, soprattutto dato che il Campionato sta per terminare e le due squadre e si trovano al 4° posto in classifica e insieme alla Roma, tutte e tre a quota 63. Con le prime due posizioni occupate rispettivamente dal Napoli e dall'Inter e con l'Atalanta che non sembra intenzionata a rinunciare al 3° posto, soltanto un'altra squadra potrà avere accesso alla Champions League, proprio per questa ragione sabato le due avversarie lotteranno fino all'ultimo per tentare di conquistare i 3 punti, necessari per continuare a sognare un posto nella massima competizione europea.