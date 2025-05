Lazio: impressionante il numero di assist realizzati in Serie A dai terzini

Dopo il pareggio in casa contro il Parma, la Lazio è riuscita a trovare la vittoria contro l'Empoli, la terza consecutiva dopo la sconfitta a Bologna per 5-0. I risultati delle partite giocate in casa ed in trasferta sono molto diversi tra loro, infatti, mentre all'Olimpico si contano 7 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte, per un totale di 25 punti, negli altri stadi le aquile hanno totalizzato 34 punti, tra cui il bilancio conta 11 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, ma non solo, la vittoria in casa non arriva dall'incontro con il Monza del 9 febbraio. Ancora 3 partite e il Campionato giungerà al termine, proprio per questa ragione il trionfo al Castellani è stato fondamentale per il club di Baroni che, grazie alla rete di Boulaye Dia su assist del terzino Hisaj, è salito in 4a posizione, insieme a Juventus e Roma.

Lazio: gli assist dei terzini biancocelesti

L'assist realizzato nel match di ieri contro l'Empoli dal terzino Elseid Hisaj, che ha condotto alla rete di Boulaye Dia, è stato il suo 3°, ma non lo so, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, si tratta del 16° assist realizzato dai terzini in questa stagione di Serie A. Oltre ai 3 realizzati dall'ex Napoli, Luca Pellegrini ne ha totalizzati 4, Lazzari uno e Nuno Tavares ben 4. Adam Marusic, invece, non ha ancora realizzato nessun assist, tuttavia, il montenegrino è l'unico terzino ad aver segnato nella stagione attuale, infatti, il numero 77 ha già mandato il pallone in rete in 4 occasioni, l'ultima in Lazio-Torino.

