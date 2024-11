Qui Bologna: la statistica che preoccupa la Lazio di Baroni

La Lazio è pronta a tornare in campo dopo la terza sosta per le nazionali di questa stagione. L’avversario sarà il Bologna di mister Italiano, una squadra in salute e reduce dalla bella vittoria per 3-2 conquistata contro la Roma all’Olimpico nell’ultimo turno di campionato.

I biancocelesti però, dovranno fare a meno dei due uomini più in forma e considerati pedine fondamentali da mister Baroni: Nuno Tavares e Pedro. Il portoghese sarà indisponibile per almeno dieci giorni a causa di un infortunio al ginocchio riportato durante la pausa per le nazionali, mentre lo spagnolo ex Barça è stato fermato da un virus intestinale, lo stesso che probabilmente ha colpito Zaccagni qualche settimana fa.

Il Bologna, imbattuto post-sosta, fa paura

La Lazio inoltre dovrà fare i conti con un dato statistico che inquieta l’ambiente a Formello: il Bologna è, insieme all’Inter, l’unica squadra imbattuta dopo le soste per le nazionali a partire dalla scorsa stagione. Quest’anno, dopo la prima pausa alla 4ª giornata, i felsinei hanno pareggiato 2-2 contro il Como, mentre la Lazio ha avuto la meglio sull’Hellas Verona per 2-1. Alla seconda sosta, all’8ª giornata, il Bologna ha pareggiato ancora, sempre 2-2, sul campo del Genoa, mentre la Lazio è uscita sconfitta 3-1 dalla trasferta di Torino contro la Juventus, anche se la gara è stata ampiamente condizionata da episodi arbitrali sfavorevoli.

Ma guardando ancora più indietro, nella stagione 2023/24, il Bologna ha raccolto 3 vittorie e 1 pareggio nei quattro turni disputati dopo la pausa per le nazionali, mantenendo l'imbattibilità. L’Inter, unica a condividere questa statistica, ha ottenuto risultati simili con 3 vittorie e 1 pareggio nello stesso periodo.

E la Lazio come va dopo la sosta?

I biancocelesti invece non possono vantare una simile continuità. Quest’anno come già detto hanno collezionato una vittoria (contro il Verona) e una sconfitta (contro la Juventus). Nella scorsa stagione il bilancio post-sosta è stato ugualmente equilibrato: 2 vittorie (contro Sassuolo e Juventus in casa) e 2 sconfitte (contro Juventus in trasferta e Salernitana), per un totale di 6 punti raccolti.

Attenzione quindi al Bologna, che dopo la sosta ritrova, da un anno e mezzo a questa parte, le energie necessarie per non incappare in sconfitte e a non demordere. Sarà una sfida difficile condizionata da assenze pensati, contro un avversario tosto e propositivo, assolutamente da non sottovalutare.