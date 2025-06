Adam Marusic è una certezza per Sarri ma non è ancora scattato il rinnovo: la situazione

Senza Immobile, Luis Alberto, Felipe Anderson e Milinkovic, Adam Marusic è il giocatore da più tempo nelle aquile, infatti, indossa la maglia biancoceleste da ben nove stagioni ed ha collezionato 316 presenze, 15 Gol, 14 assist e 3 trofei, vale a dire la Supercoppa italiana del 2017 e del 2019 e la Coppa Italia della stagione 2018-2019, vinta per 0-2 contro l'Atalanta grazie alla rete di Sergej Milinkovic-Savic e di Correa. L'aquila numero 77 ha sempre dimostrato di avere un carattere da vero leader e di avere il coraggio di metterci la faccia quando le cose vanno male, come è successo quando è andato sotto gli spalti della Curva Nord dopo la sconfitta contro il Lecce, che ha portato alla mancata qualificazione nelle Coppe.

Il futuro di Adam Marusic

Adam vorrebbe riscendere in campo sotto la guida del Comandante, mister con cui ha disputato più partite, tuttavia, come riportato da Il Messaggero, il suo futuro nella Lazio non è certo. Come Alessio Romagnoli, Marusic aspetta il prolungamento di almeno due anni con adeguamento, come promesso in passato della Società che ora ha ritirato l'offerta a causa del limite al monte ingaggi dovuto alle regole del FFP, Fair Play Finaziario. Al momento la Lazio lo ha bloccato esercitando l'opzione fino al 2026, infatti, Fabiani sta cecando di accontentarlo a livello contrattuale, tuttavia, alcune squadre vorrebbero approfittare della situazione e tra esse risalta la Fiorentina.

