Calciomercato Lazio: i calciatori nel mirino biancoceleste per rafforzare il centrocampo

La fase di calciomercato estivo sta per cominciare e la Società biancoceleste ha cominciato a valutare quali potranno essere i nuovi calciatori ad indossare la maglia della Lazio e quali invece dovranno salutare la squadra. Come ripetuto più volte dal Comandante Maurizio Sarri, nelle aquile c'è il bisogno di un terzino e una mezz'ala, tuttavia, l'indice di liquidità bloccato a causa di 40 milioni necessari per i riscatti e la mancanza dei ricavi UEFA, a causa della mancata qualificazione in Coppa, sono un ostacolo al calciomercato.

Il fattore economico

Gli 11 milioni incassati per la cessione di Casale e Marcos Antonio, a cui si potrebbero unire circa 15 milioni provenienti dall'addio di Loum Tchaouna, che potrebbe recarsi al Psv o al Burnley, non bastano per acquistare le risorse necessarie per rafforzare i vari reparti. Al tempo stesso, come riportato anche dall'edizione odierna de Il Messaggero, non conviene provare a guadagnare con chi ha percentuali sulla rivendita, Gila e Tavares, rispettivamente del 50% e 40%, o su chi ha già compiuto 30 anni, come Zaccagni, che è entrato nel mirino del Napoli.

I mediani nel mirino biancoceleste

Oltre alla possibilità di uno scambio tra Rovella e Frattesi dell'Inter, per andare a rafforzare il centrocampo si valutano gli italiani Fabbian, del Bologna e Fazzini, centrocampista dell'Empoli ma per il suo acquisto la Lazio non vorrebbe spendere oltre i 10 milioni. Tra gli atri nomi risaltano Lennon Miller del Motherwell e Eduard Spertsyan del Krasnodar, che in questa stagione ha mandato in porta 11 palloni e realizzato 7 assist. Nel mirino biancoceleste ci sono anche Sem Steijn del Twente e Neil El Aynaoui del Lens.