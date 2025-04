Primavera, Juventus-Lazio: la regola contro le perdite di tempo, il video

Una novità nel mondo del calcio è stata applicata ieri durante la partita del Campionato Primavera tra Juventus e Lazio di ieri, 20 aprile 2025, (terminata 1-3). La misura è stata pensata a seguito delle continue perdite di tempo da parte dei calciatori.

La nuova regola è in fase di sperimentazione

Come riporta Fanpage.it, la nuova regola è in fase di sperimentazione ma, dal 1° luglio, verrà introdotta nel regolamento della Serie A.

Nonostante tutto, la nuova regola è stata applicata nella partita Juventus-Lazio (Campionato Primavera) di ieri, proprio contro i biancocelesti: i portieri, a causa delle continue perdite di tempo, avranno otto secondi per rimettere il pallone in gioco. Il conteggio verrà effettuato dall'arbitro con le dita e, una volta superato il limite, se il pallone non verrà rimesso in gioco, l'arbitro sarà costretto a sanzionare la squadra assegnando un calcio d'angolo per gli avversari.

Il video