Il Messaggero | Ecco perchè la Lazio non ha preso Bonaventura

Spazio alla meglio gioventù. Lotito vuole dare un taglio netto al passato. Così prosegue l'opera di ringiovanimento. Cinque acquisti hanno sostituito sinora Felipe Anderson, Luis Alberto, Kamada e Immobile, manca l'uscita di Hysaj (a cui è già stato dato il cartellino in mano, ma ieri è sbarcato in ritiro) per l'ingresso di Nuno Tavares come terzino sinistro.

Ecco perchè la Lazio non ha preso Bonaventura

L'anno scorso la Lazio era l'ottava squadra più vecchia d’Europa (con un'età media superiore ai 28 anni), ma negli ultimi due mercati è evidente il trend invertito. I quattro acquisti di quest'anno hanno un’età media di 23 anni, gli otto dell’anno scorso di 24. Nell’11 tipo c'è solo un over 30 (Marusic), ecco spiegato perché è stato detto no a Bonaventura (35 anni ad agosto) svincolato. «Abbiamo deciso di puntare sulla fisicità, necessaria nel calcio moderno — le ultime parole di Lotito — e su un grande allenatore in grado di forgiare un gruppo giovane e unito. Non contano solo i grandi nomi.

Avete visto Mandas l’anno scorso? Non lo conosceva nessuno, noi abbiamo avuto il coraggio di lanciarlo». Ora c'è una “vecchia” commissione che blocca il rinnovo, ma il portierino greco è riconoscente e sereno: «Il mio esordio nel derby è stato magnifico così come aver conquistato la Nazionale grazie alla Lazio. Il mio prossimo obiettivo è vincere un trofeo qui. Stiamo facendo un buon ritiro e si respira un bel clima nello spogliatoio». Una ventata d’ottimismo sul futuro.

Il Messaggero