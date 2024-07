Colpani è un nuovo giocatore della Fiorentina - UFFICIALE

La Fiorentina sta cercando di regalare al nuovo tecnico Palladino una rosa in grado di avvicinarsi e combattere per la zona Europa League e lo ha fatto regalando al tecnico ex-Monza un suo pallino che ha allenato proprio durante l'esperienza in Brianza.

Le cifre dell'affare

Andrea Colpani, per il quale c'era stato anche un interessamento della Lazio che però ha deciso di non affonda mai il colpo, è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il trequartista classe ‘99 si trasferirà in Toscana in prestito con diritto di riscatto. Le cifre dell'affare, secondo quanto emerso dai principali esperti di calciomercato, parlano di un prestito oneroso tra i 4/5 milioni con un riscatto fissato intorno ai 13/14 milioni di euro.

La società viola attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore. Come emerge sempre dal sito della Fiorentina, Colpani si è già unito al ritiro guidato da Raffaele Palladino, pronto ad iniziare la sua nuova avventura.

Fraioli

