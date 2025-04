Seltsam: “La Lazio è un amore viscerale, gli ho dedicato…”

Per il cantante Lorenzo Giovanniello, in arte Seltsam, Lazio-Torino è stata una gara ricca di emozioni: la sua canzone “Mille Risse” è stata trasmessa allo Stadio Olimpico. Ai microfoni di Radio Laziale, Seltsam ha spiegato il testo della sua canzone e ha parlato della sua passione per la Lazio.

La passione di Seltsam per la Lazio

Ho saputo tardissimo che avrebbero mandato allo stadio la mia canzone. Ero nello studio di registrazione e mi arriva un messaggio in cui mi hanno detto che l'avrebbero passata. Ho chiamato subito mio padre dicendogli che saremmo dovuti andare allo stadio, abbiamo preso due biglietti allo stadio e siamo andati allo stadio in fretta e furia. Sono laziale per mio padre, mi voleva far vedere i calciatori. Sono andato a Lazio-Olympiacos, una partitaccia, ricordo che mi ha preso in braccio Pandev. Il mio primo idolo è stato Mauro Zarate, costringevo mio padre a comprargli gli scarpini perché volevo gli stessi suoi.

Il testo di “Mille Risse” e il commento sulla Lazio