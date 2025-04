Coppa Italia, Milan ed Inter si fermano sul pari: si deciderà tutto al ritorno

Il programma della Coppa Italia

Proseguono le semifinali di Coppa Italia 2024/2025: nella giornata di ieri, il Bologna ha vinto in casa dell’Empoli per 0-3. Questa sera invece, è andato in scena il derby tra Milan ed Inter.

Coppa Italia, la semifinale tra Milan ed Inter

È stata una gara ricca di emozioni quella tra le due squadre di Milano: l’Inter nella prima frazione di gioco è andata vicino al gol con De Vry e Frattesi, il Milan invece ha avuto la grande occasione con Leao che ha impegnato Martinez tra i pali. La partita si è stappata nella ripresa: dopo un contrasto tra Fofana e Frattesi, Abraham riceve palla e insacca in rete incrociando sul secondo palo. L’Inter riesce a pareggiare con un tiro dalla distanza di Calhanoglu; nel finale ci sono state diverse occasioni da entrambe le parti ma il risultato si è fermato sull’1-1. Si deciderà tutto nella sfida di ritorno.