Lazio, stallo sui rinnovi: la situazione sul contratto di Gila

Rinnovi fermi, Gila chiede il doppio



Non è solo il mercato in entrata a essere bloccato in casa Lazio: anche la questione rinnovi attraversa una fase di impasse. Se Pedro e Vecino hanno prolungato i rispettivi contratti alle stesse condizioni economiche precedenti, la situazione di Mario Gila è decisamente più complicata. Il difensore spagnolo, arrivato nel 2022 e ancora legato a un ingaggio da un milione di euro, chiede un aumento sostanziale, almeno il doppio rispetto alla cifra attuale.

Incontro senza svolta, il Chelsea osserva



Secondo Il Messaggero, nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra il direttore sportivo Fabiani e gli agenti di Gila. Tuttavia, l’impossibilità di modificare l’ingaggio a causa dei vincoli economici ha portato a una fumata grigia. Intanto, dall’Inghilterra non mancano gli interessamenti: Bournemouth e Chelsea avrebbero messo gli occhi sul centrale biancoceleste. Da Formello, però, la valutazione è molto alta: servirebbero almeno 50 milioni di euro, anche per via della clausola che prevede il 50% della futura rivendita da corrispondere al Real Madrid.