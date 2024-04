Carraro, ex sindaco di Roma: "Mia moglie è laziale. Vi racconto un aneddoto a San Siro..."

Questa sera si giocherà Milan-Roma e no, non si tratta di una classica partita di Serie A, bensì dell'andata di un quarto di finale di Europa League. Per l'occasione, la Gazzetta dello Sport ha intervistato Franco Carraro, tifoso e ex presidente rossonero dal 1967 al 1971 e anche ex sindaco di Roma dal 1989 e 1991, che ha rivelato che nonostante la sua fede sfegatata in famiglia non sono tutti rossoneri.

Le parole di Carraro sulla fede della moglie

L'ex sindaco della Capitale ha infatti confessato che sua moglie tifa Lazio: