Lazio-Cagliari, formazioni ufficiali: la scelta su Zaccagni

Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma dove andrà in scena la sfida tra Lazio e Cagliari, match che chiuderà questa 11esima giornata di Serie A Enilive. I biancocelesti guidati da Marco Baroni, che oggi è stato premiato come allenatore del mese, arrivano alla sfida dopo la bella vittoria ottenuta sul campo del Como per 5-1, ma dovranno fare a meno di Nuno Tavares, espulso in terra lombarda per doppia ammonizione. Il Cagliari si affaccia al match reduce da due sconfitte consecutive subite contro Udinese e Bologna, oltre a dover fare a meno degli infortunati Jankto e Kingstone.

