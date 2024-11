Lazio, Baroni premiato come miglior allenatore del mese di ottobre

Nella giornata di oggi sono previste tre gare che chiuderanno questo undicesimo turno di Serie A: alle ore 18:30 giocheranno Empoli-Como e Parma-Genoa, questa sera invece la Lazio sfiderà il Cagliari davanti ai propri tifosi. I biancocelesti hanno una grande occasione di agganciare Atalanta e Fiorentina al terzo posto, non è da sottovalutare però il Cagliari che è in cerca di riscatto dopo la sconfitta in casa contro il Bologna. Prima della sosta per le Nazionali la Lazio affronterà il Porto in Europa League e il Monza di Nesta in campionato. Al rientro ci sarà un calendario difficile con tante partite in programma, è importante raccogliere più punti possibili proprio in questo momento.

Lazio - IPA

Il miglior allenatore della Serie A nel mese di ottobre: Marco Baroni è stato premiato

In questi minuti, la Lega Serie A ha annunciato il miglior allenatore del mese di ottobre: si tratta proprio di Marco Baroni. In questo mese, tra campionato e coppa sono state disputate ben sei partite: di queste la Lazio ne ha vinte cinque, l’unica sconfitta è quella di Torino con la Juventus. La Lazio è considerata una delle sorprese di questo inizio stagione e Marco Baroni è uno dei principali artefici. La squadra ha una chiara identità e ha trovato la sua forza nel reparto offensivo, sono ben 31 i gol complessivi. I biancocelesti hanno ancora ampi margini di miglioramento, ci sono alcuni calciatori che devono ancora sbocciare e mister Baroni sta cercando di coinvolgere l’intera squadra.

Il post Instagram

Nella pagina successiva la nota della Lega Serie A