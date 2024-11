Lazio-Ludogorets, caccia al grandioso record europeo

Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà di nuovo in campo. Stavolta tocca all'Europa League e i biancocelesti sono pronti ad ospitare i bulgari del Ludogorets. Gli uomini di mister Baroni sono chiamati a continuare l'importante striscia positiva che li vede protagonisti nel campionato di Serie A ma anche nella competizione europea. La Lazio, quindi, punterà a mettere ancora 3 punti da parte per il suo percorso in Europa. L'allenatore laziale sarà sicuramente bravo a fare da psicologo e a mantenere alta la concentrazione sul campo dopo il caso Amsterdam che ha travolto l'ambiente laziale, inoltre la Lazio avrà a che fare con un nuovo record da raggiungere, ad un passo, un traguardo importantissimo.

Un record ad un passo

Aria di record europeo in casa Lazio. I biancocelesti infatti nel match di domani sera allo stadio Olimpico di Roma può raggiungere un traguardo non da poco, da definire sicuramente un record storico che può riguardare solo i grandi club. Lazio-Ludogorets può essere la quinta vittoria consecutiva in Europa per i biancocelesti. Statistica storica dalle parti di Formello che coronerebbe con un marchio di fabbrica dell'operato Baroni, quanto fatto finora di eccellente dal tecnico e dalla sua squadra.

Lo stimolo in più

Marco Baroni sta dimostrando che oltre ad essere un ottimo allenatore a livello tecnico-tattico, sa essere anche un eccellente psicologo. Un mental coach che sa come stimolare i suoi uomini e tirare fuori il meglio da loro. Il record europeo poco fa citato è sicuramente uno stimolo in più da trasmettere ai giocatori. Questi ultimi stanno davvero dimostrando uno spirito di aggregazione e legame alla maglia come difficilmente ricordiamo. L'atteggiamento con cui si affrontano i match è palese a tutti, laziali e non solo e forse è davvero una delle arme in più di questa Lazio di Baroni.