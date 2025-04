Kings League, Hernanes sarà la seconda Legend Card dei Punchers FC

Un Profeta nella Kings League. Ad annunciarlo è la stessa Punchers Fc sui propri canali social. Il Profeta Hernanes sarà infatti la seconda carta leggenda, dopo l'annuncio della prima Legend Card di Marek Jankulovski, che invece parteciperà con la maglia dei FC Caesar. L'ex giocatore laziale giocherà con i Punchers Fc nel torneo della Kings League. Per Legend Card si intende una vera e propria stella della calcio, che potrà partecipare ad una partita di Kings League.

L'annuncio dei Punchers FC

LEGEND CARD UNLOCKED. Si alza il sipario, il destino ha parlato. HERNANES, detto Il Profeta, è ufficialmente un nuovo giocatore dei Punchers. Visione mistica, piede educato, carisma da condottiero. Dalla sabbia alle stelle, porta in campo la fede… e la furia. Il tempo delle profezie è finito. Ora parla il campo.

Il ritorno in campo del Profeta: dove e quando

L'ex centrocampista biancoceleste subentra nella decima giornata della competizione nella sfida tra Punchers FC e Gear 7 FC, in programma lunedì 14 aprile dalle ore 22. Il match sarà visibile su Sky Sport e in streaming, e sul canale Youtube e sul profilo TikTok di NOW TV.

Il post Instagram