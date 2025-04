Lazio-Roma, Dele-Bashiru: "Il derby è una partita speciale. Ci faremo trovare pronti"

Domani andrà in scena il derby della capitale tra Lazio e Roma alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Una partita che ferma un'intera città e in cui, per molti, in ballo ci sono più di tre punti. In vista della stracittadina di domenica 13 aprile, il centrocampista biancoceleste, Dele-Bashiru ha rilasciato alcune dichiarazioni nel match programma di Lazio-Roma. Di seguito le sue parole.

Dele-Bashiru nel match program

Quanta voglia di riscatto c'è dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt e dopo l'insuccesso nella gara d'andata contro i giallorossi? C'è molta voglia di riscatto, non è necessario che sottolinei l'importanza del derby contro la Roma sia per noi giocatori che per gli stessi tifosi. Affronteremo questa stracittadina con tanta fiducia e cercheremo di conquistare la vittoria. All'andata contro la Roma non abbiamo offerto la nostra prestazione migliore, non voglio trovare scusa. Tornando a giovedì contro il Bodo, credo che le condizioni climatiche e ambientali non siano andate a nostro vantaggio, ma ora testa al derby.

Scenderete in campo dopo solo 72 ore contro il Bodo/Glimt, questo è un fattore da considerare oppure il derby sfugge anche a questa logica?

Quello contro il Bodo è stato un match fisico, e, ripeto, le condizioni non ci hanno agevolato. Contro il Bodo/Glimt è stata una partita fisica, sicuramente - come detto - le condizioni non ci hanno aiutato. Anche correre è stato complicato del solito, soprattutto se paragonato alle partite a cui siamo abituati. Adattarsi alle condizioni del campo non è stato semplice. Il derby però è una partita speciale, anche grazie al sostegno incredibile dei nostri tifosi. Non ha bisogno di spiegazioni. Ci faremo trovare pronti. Poi avremo il tempo di recuperare le forze e concentrarci sulla sfida di ritorno in Europa, che giocheremo in casa. Sono convinto che giovedì riusciremo a portare a casa un grande risultato.

Sei già a quota 5 gol in stagione: ti aspettavi di essere subito così determinante?