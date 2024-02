Lotito: "Passaggio del turno in Champions? Nel calcio ci sono fattori imponderabili..."

Al termine di una seduta in senato, il presidente Claudio Lotito è stato intercettato dai giornalisti di Notizie.com e, oltre alle consuete domande sul partito di Forza Italia, c'è stato spazio anche per parlare di Champions League. “In politica non ci sono risultati scontati, bisogna lavorare per ottenerli. Il ritorno di Champions contro il Bayern? Nel calcio è la stessa cosa, vedete cos'è successo col Bologna. Ci sono però anche fattori imponderabili che determinano soluzioni e situazioni che non sono compatibili con la reale espressione di potenzialità e gioco della squadra", questo il pensiero del Presidente, che dunque non dà per scontato che sarà il Bayern a passare il turno.