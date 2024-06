Fiorentina, il Ds Pradè annuncia l'addio di Italiano in panchina

Al termine del match tra Atalanta e Fiorentina, valido per il recupero della 29a giornata e terminato 2-3, il Ds dei viola Pradè ha ufficializzato l'addio dell'attuale tecnico Vincenzo Italiano.

"E' stato un dolore grande. Ci dobbiamo scusare con i nostri tifosi, che non abbiamo ringraziato. Più di 10.000 ad Atene e più di 30.000 al Franchi, oltre ai 3.000 al Viola Park. Chiedo scusa a nome di tutta la società: non voglio trovare scuse, ma siamo stati travolti da una situazione di incredulità che ci ha portato a non essere lucidi in una situazione del genere. Abbraccio i tifosi uno ad uno e siamo dispiaciuti di non aver regalato loro il trofeo".