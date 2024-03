Romagnoli si difende dalle accuse: “Ho avuto un confronto con Lotito ma…”

Quest’oggi sono circolate voci riguardanti Alessio Romagnoli, difensore della Lazio classe '95, che avrebbe pronunciato le seguenti parole:

"Io in ritiro non ci vado. Mandami pure via. Non mi hai dato mille cose che avevi promesso".

Queste dichiarazioni sarebbero state rivolte verso il presidente Claudio Lotito in seguito alla decisione di organizzare un ritiro punitivo a Formello, presa dopo l'ennesima sconfitta subita due giorni fa in casa contro l'Udinese.

Non si è fatta attendere la risposta di Romagnoli che ha da poco pubblicato una storia su Instagram che recita:

“Nella serata di Lunedì, dopo la gara con l’Udinese, ho avuto un colloqui con il Presidente Lotito e abbiamo avuto un confronto, come spesso accade in post partita. Sono rimasto sorpreso oggi nel leggere su un quotidiano alcune mie presunte frasi virgolettate. Il tenore di questo dialogo tra me ed il presidente è stato infatti lontano dai toni accesi descritti e quanto pubblicato non corrisponde alla realtà. Ho sempre pensato al bene della Lazio ed ancora di più in un momento come questo. Forza Lazio!”.