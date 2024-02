Sespo: "Tra Nedved e Veron, scelgo Nedved. Milinkovic o Luis Alberto? Scelgo..."

Nella nuova puntata di Box to Box presentata dalla pagina instagram Chefaticalavitadabomber, l'ospite di giornata è stato Edoardo Esposito, in arte Sespo, famoso youtuber ed influencer di dichiarata fede laziale.

Durante l'intervista tra le tante domande proposte al noto youtuber sono anche state sottoposte a Sespo delle domande in ambito calcistico, soprattutto sulla sua amata Lazio. Tra queste domande hanno chiesto a Sespo di scegliere un solo giocatore tra una coppia di leggende, che hanno indossato la maglia della Lazio negli anni.

Queste le scelte di Sespo:

"Veron o Nedved?

Scelgo Nedved, seppur non li ho visti giocare perché ero piccolo, però mi ricordo che da piccolino mio padre una delle prime partite che mi fece vedere in videocassetta fu Lazio-Maiorca 2-1, finale di Coppa delle Coppe, giocata nel ‘99 ed io sono nato proprio nel ’99. In questa videocassetta vidi lo splendido gol in girata di Nedved quindi scelgo Nedved.

Immobile o Salas?

Ciro perchè l'ho vissuto.

Di Canio o Nesta?

Nesta, seppur entrambi non li ho mai visti giocare, però scelgo Nesta, perchè ho questo aneddoto in cui ho giocato col nipote, Gianmarco, per due stagioni e poi lui è andato a giocare alla Roma e alla Ternana. Nesta poi è stato il capitano.

Milinkovic-Savic o Luis Alberto?

Penso Milinkovic, perchè era più completo, era imponente in campo. Luis Alberto a differenza fa di tutto infatti è chiamato “Il Mago”, ma Milinkovic era utile sia in fase difensiva che in fase offensiva. Alla Lazio Milinkovic faceva la differenza, stava in campo e anche se su 30 partite solo in 10 ti accorgevi che faceva la differenza, nelle restanti 20 il solo suo stare in campo era importante. Ad esempio inizialmente non capivo perché se uno parla con un tifoso del Barcellona e gli chiedi chi è il giocatore più importante ti risponde Sergio Busquets. Questo perché uno come lui in mezzo al campo serve sempre anche se non appare e così era Milinkovic alla Lazio.