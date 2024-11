Inter-Lazio | Grassadonia nel post: “Vorrei fosse un brutto sogno. Non dobbiamo perdere la fiducia. Sul derby…”

Quinta sconfitta in campionato dopo nove giornate, la Lazio di Grassadonia fatica a trovare punti utili per salire di classifica in Serie A. Nella giornata di ieri le biancocelesti hanno affrontato per la nona giornata di campionato l’Inter, che ha avuto la meglio vincendo per 1-0, grazie alla rete di Robustellini. Dopo un primo tempo negativo, alla ripresa la squadra laziale ha tentato di trovare la rete per pareggiarla, un’occasione è arrivata con un calcio di rigore a favore della Lazio, sbagliato da Connolly al 70’. Quattro rigori sbagliati su quattro concessi, ennesima possibilità persa per le biancazzurre che attualmente sono al settimo posto in classifica con solo 6 lunghezze frutto di una vittoria e tre pareggi. Al termine del match contro le nerazzurre, il tecnico biancoceleste, Gianluca Grassadonia, ha parlato ai microfoni ufficiali della società.



Le parole di Grassadonia

Vorrei fosse un brutto sogno, ma così non è purtroppo. Anche oggi questa squadra meritava di più. È anche difficile trovare le parole. Abbiamo sofferto maggiormente il primo tempo, siamo state un po’ timide, mentte nel secondo tempo c’è stata solo la Lazio in campo. Continueremo a lavorare soprattutto sui rigori da battere. C’è poco da dire a questa squadra per quello che riesce ad esprimere e creare. Non possiamo fare altro che continuare a lavorare, a migliorare a crederci. La squadra soprattutto nel secondo tempo ha trovato il coraggio di osare, cosa che dovevamo fare soprattutto nel primo tempo. Continuiamo a lavorare.

Come risolvere il problema dei rigori sbagliati?

È chiaro che abbiamo sbagliato quattro rigori in momenti cruciali nel corso delle gare con calciatrici diverse. Prima o poi dovremo sfatare questo tabù, soprattutto ne piange una classifica che vede la Lazio in una posizione che non merita. Ma la realtà è questa. Con grande lucidità si continuerà a lavorare sulle cose che mancano e che sbagliamo. Arriverà anche il rigore che segneremo.

Come si può diventare più incisivi in attacco?

Cercando di fraseggiare meglio con più personalità e serenità cosa che è stata fatta nel secondo tempo. qui c’è da lavorare. L’Inter nel secondo tempo ha giocato principalmente di rimessa, siamo state brave ad andarle a prendere con maggior coraggio. La squadra si è espressa bene, non dobbiamo perdere la fiducia e la consapevolezza che anche oggi siamo venuti qui a giocarcela con una squadra forte. Domenica c’è il derby che sicuramente può darci tante risorse, perché dobbiamo avere la convinzione che siamo sulla strada giusta.

Dovrà fare lo psicologo in questa settimana?

La mia è una squadra matura e consapevole, non si può non vedere quello che questa squadra sta facendo.È chiaro che i risultati non sono assolutamente positivi e la Lazio non merita questa classifica. Con il dialogo e il confronto cercheremo di superare questo ostacolo dei rigori.