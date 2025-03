Lazio, Lotito sceglie un responsabile per la gestione della comunicazione: il possibile nome

Sta per iniziare un mese intenso di impegni per la Lazio che si giocherà il tutto per tutto sul campo, cercando di ottenere la Champions attraverso il posizionamento in classifica o la vittoria dell’Europa League, traguardo insperato e desideratissimo dai tifosi laziali. In un certo senso, la sosta è servita proprio per questo, Baroni, assieme ai non convocati, ha lavorato sui punti di forza e di debolezza della squadra per cercare di recuperare le energie e mettere l’organico in condizioni di affrontare i numerosi impegni che lo attendono fino a fine maggio.

Un nuovo nome per la comunicazione della Lazio

In casa Lazio, oltre ai risultati sul campo, c’è area di novità anche per le questioni extra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, Lotito e Fabiani starebbero pensando ad un profilo esperto per gestire la comunicazione della società: si tratterebbe di Floridi, considerato nome in pole per questo ruolo. Venerdì è stato organizzato un pranzo a Formello fra squadra, società e rispettive famiglie, occasione alla quale hanno preso parte Lotito, Fabiani, il club manager Bianchi e proprio lo stesso Floridi, probabilmente prossimo a ricoprire un ruolo importantissimo all’interno della società.

L’importanza di un esperto di comunicazione

Il ruolo che potrebbe essere assegnato a Floridi costituisce una “sede vacante” che dura da troppo tempo a Formello e che necessita di essere colmata. Un responsabile della comunicazione per una società importante come la Lazio risulterebbe importantissimo, anche nella gestione del rapporto con i tifosi, oltre che con la squadra. Nei giorni scorsi erano rimbalzati vari nomi, ma solo nelle prossime settimane si avranno notizie a riguardo.