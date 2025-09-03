Anticipi e posticipi fino alla 12sima giornata: ecco quando ci sarà il derby
Ecco date ed orari delle prossime partite di campionato. La stracittadina ad un orario insolito
Quella che era una voce che inizialmente sembrava esser impossibile si è trasformata realtà col passare delle ore e dei giorni. Ora arriva l'ufficialità per quello che è il derby tra Lazio e Roma. La stracittadina si giocherà il giorno 21 settembre alle ore 12.30 nella cornice dello stadio Olimpico. Una notizia che farà sorridere ben pochi tifosi ma che è stata presa per evitare il più possibile scontri e disordini ben noti nei derby romani.
Inoltre sono stati svelati anche tutti gli anticipi e posticipi delle prossime partite di Serie A, compresa la programmazione televisiva che accompagnerà i tifosi nel vivere le emozioni al fianco della propria squadra del cuore. Di seguito il link ufficiale della Lega Serie A con il riepilogo delle varie partite:
https://www.legaseriea.it/it/media/serie-a/anticipi-posticipi-e-programmazione-tv-74mh6l9
Le partite della Lazio dalla 4^ alla 12^ giornata
4^ GIORNATA
LECCE-CAGLIARI, venerdì 19 settembre ore 20.45
BOLOGNA-GENOA, sabato 20 settembre ore 15
VERONA-JUVENTUS, sabato 20 settembre ore 18
UDINESE-MILAN, sabato 20 settembre ore 20.45 (SKY)
LAZIO-ROMA, domenica 21 settembre ore 12.30
CREMONESE-PARMA, domenica 21 settembre ore 15
TORINO-ATALANTA, domenica 21 settembre ore 15
FIORENTINA-COMO, domenica 21 settembre ore 18 (SKY)
INTER-SASSUOLO, domenica 21 settembre ore 20.45
NAPOLI-PISA, lunedì 22 settembre ore 20.45 (SKY)
5^ GIORNATA
COMO-CREMONESE, sabato 27 settembre ore 15
JUVENTUS-ATALANTA, sabato 27 settembre ore 18
CAGLIARI-INTER, sabato 27 settembre ore 20.45 (SKY)
SASSUOLO-UDINESE, domenica 28 settembre ore 12.30
PISA-FIORENTINA, domenica 28 settembre ore 15
ROMA-VERONA, domenica 28 settembre ore 15
LECCE-BOLOGNA, domenica 28 settembre ore 18 (SKY)
MILAN-NAPOLI, domenica 28 settembre ore 20.45
PARMA-TORINO, lunedì 29 settembre ore 18.30
GENOA-LAZIO, lunedì 29 settembre ore 20.45 (SKY)
6^ GIORNATA
VERONA-SASSUOLO, venerdì 3 ottobre ore 20.45 (SKY)
LAZIO-TORINO, sabato 4 ottobre ore 15
PARMA-LECCE, sabato 4 ottobre ore 15
INTER-CREMONESE, sabato 4 ottobre ore 18
ATALANTA-COMO, sabato 4 ottobre ore 20.45 (SKY)
UDINESE-CAGLIARI, domenica 5 ottobre ore 12.30
BOLOGNA-PISA, domenica 5 ottobre ore 15
FIORENTINA-ROMA, domenica 5 ottobre ore 15
NAPOLI-GENOA, domenica 5 ottobre ore 18 (SKY)
JUVENTUS-MILAN, domenica 5 ottobre ore 20.45
7^ GIORNATA
LECCE-SASSUOLO, sabato 18 ottobre ore 15
PISA-VERONA, sabato 18 ottobre ore 15
TORINO-NAPOLI, sabato 18 ottobre ore 18
ROMA-INTER, sabato 18 ottobre ore 20.45 (SKY)
COMO-JUVENTUS, domenica 19 ottobre ore 12.30
CAGLIARI-BOLOGNA, domenica 19 ottobre ore 15
GENOA-PARMA, domenica 19 ottobre ore 15
ATALANTA-LAZIO, domenica 19 ottobre ore 18 (SKY)
MILAN-FIORENTINA, domenica 19 ottobre ore 20.45
CREMONESE-UDINESE, lunedì 20 ottobre ore 20.45
8^ GIORNATA
MILAN-PISA, venerdì 24 ottobre ore 20.45 (SKY)
PARMA-COMO, sabato 25 ottobre ore 15
UDINESE-LECCE, sabato 25 ottobre ore 15
NAPOLI-INTER, sabato 25 ottobre ore 18
CREMONESE-ATALANTA, sabato 25 ottobre ore 20.45 (SKY)
TORINO-GENOA, domenica 26 ottobre ore 12.30
SASSUOLO-ROMA, domenica 26 ottobre ore 15
VERONA-CAGLIARI, domenica 26 ottobre ore 15
FIORENTINA-BOLOGNA, domenica 26 ottobre ore 18 (SKY)
LAZIO-JUVENTUS, domenica 26 ottobre ore 20.45
9^ GIORNATA
LECCE-NAPOLI, martedì 28 ottobre ore 18.30
ATALANTA-MILAN, martedì 28 ottobre ore 20.45
COMO-VERONA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
JUVENTUS-UDINESE, mercoledì 29 ottobre ore 18.30
ROMA-PARMA, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 (SKY)
BOLOGNA-TORINO, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
GENOA-CREMONESE, mercoledì 29 ottobre ore 20.45
INTER-FIORENTINA, mercoledì 29 ottobre ore 20.45 (SKY)
CAGLIARI-SASSUOLO, giovedì 30 ottobre ore 18.30
PISA-LAZIO, giovedì 30 ottobre ore 20.45 (SKY)
10^ GIORNATA
UDINESE-ATALANTA, sabato 1 novembre ore 15
NAPOLI-COMO, sabato 1 novembre ore 18
CREMONESE-JUVENTUS, sabato 1 novembre ore 20.45 (SKY)
VERONA-INTER, domenica 2 novembre ore 12.30
FIORENTINA-LECCE, domenica 2 novembre ore 15
TORINO-PISA, domenica 2 novembre ore 15
PARMA-BOLOGNA, domenica 2 novembre ore 18 (SKY)
MILAN-ROMA, domenica 2 novembre ore 20.45
SASSUOLO-GENOA, lunedì 3 novembre ore 18.30
LAZIO-CAGLIARI, lunedì 3 novembre ore 20.45 (SKY)
11^ GIORNATA
PISA-CREMONESE, venerdì 7 novembre ore 20.45 (SKY)
COMO-CAGLIARI, sabato 8 novembre ore 15
LECCE-VERONA, sabato 8 novembre ore 15
JUVENTUS-TORINO, sabato 8 novembre ore 18
PARMA-MILAN, sabato 8 novembre ore 20.45 (SKY)
ATALANTA-SASSUOLO, domenica 9 novembre ore 12.30
GENOA-FIORENTINA, domenica 9 novembre ore 15
BOLOGNA-NAPOLI, domenica 9 novembre ore 15
ROMA-UDINESE, domenica 9 novembre ore 18 (SKY)
INTER-LAZIO, domenica 9 novembre ore 20.45
12^ GIORNATA
CAGLIARI-GENOA, sabato 22 novembre ore 15
UDINESE-BOLOGNA, sabato 22 novembre ore 15
FIORENTINA-JUVENTUS, sabato 22 novembre ore 18
NAPOLI-ATALANTA, sabato 22 novembre ore 20.45 (SKY)
VERONA-PARMA, domenica 23 novembre ore 12.30
CREMONESE-ROMA, domenica 23 novembre ore 15
LAZIO-LECCE, domenica 23 novembre ore 18 (SKY)
INTER-MILAN, domenica 23 novembre ore 20.45
TORINO-COMO, lunedì 24 novembre ore 18.30 (SKY)
SASSUOLO-PISA, lunedì 24 novembre ore 20.45