In calo Rovella e in crescita Cataldi: Sarri sceglie

Continua il lavoro in casa Lazio agli ordini di Maurizio Sarri. Altro test importante oggi in terra turca dove i biancocelesti affronteranno il Galatasary al Rams Park di Istanbul. Tanti gli osservati speciali e anche qualche nuovo nome, che sembrava non essere in discussione, ha causato qualche dubbio all'allenatore dei capitolini.

Il profilo in questione è quello di Niccolò Rovella. Nei primi test il centrale di centrocampo non sembra rendere al meglio delle sue possibilità. Da valutare le cause, se una questione di condizione fisica ed atletica o se tatticamente, nello scacchiere di Sarri, il calciatore deve ritrovare una certa dimensione. A guadagnarci sembra essere Danilo Cataldi, che questa sera dovrebbe giocare titolare contro il Galatasary, come riportato da Il Corriere della Sera.

I dettagli del match

Continua la breve tourneè in Turchia della Lazio, oggi a sfidare i capitolini saranno i giallorossi del Galatasary. I biancocelesti di Maurizio Sarri tornano in campo dopo i successi contro la Lazio Primavera e contro l'Avellino, seguiti dalla sconfitta recente contro il Fenerbahce di José Mourinho. Sarà l'occasione per confrontarsi contro uno dei club più ambiziosi nella prossima Champions League in uno stadio che sarà una pentola a pressione pronta ad esplodere. Un duro banco di prova per continuare a plasmare Lazio e sarrismo.

Dove vedere Galatasary-Lazio

La sfida di questa sera sarà trasmessa in diretta su DAZN. È possibile, previo abbonamento, attivare l'app di DAZN su ogni smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.