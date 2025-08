La società Lazio invita allo stadio un personaggio noto di una trasmissione televisiva

Mancano ormai tre settimane e il campionato di Serie A riparte. I biancocelesti di Maurizio Sarri partiranno dalla difficile trasferta lombarda contro il Como di Cesc Fabregas. Il bello del calcio non è solo il campo ed il lato tecnico ma anche la leggerezza che ne può nascere da svariate situazioni. Il caso è quello della nota trasmissione televisiva Temptation Island, dove un giovane tifoso laziale è entrato a partecipare nel gioco delle coppie con la sua fidanzata, ormai ex, sottolineando la sua prioritaria fede calcistica per i colori biancocelesti. Tutto questo ha attirato anche le attenzioni della società Lazio che nelle sue stories social ha dedicato un pensiero al tifosissimo laziale.

La partecipazione di Valerio, tifosissimo della Lazio

Il 26enne Valerio Ciaffaroni è uno dei protagonisti più discussi di Temptation Island 2025, dove ha partecipato insieme alla compagna Sarah Esposito, con cui condivideva una relazione lunga cinque anni. I due hanno scelto di mettersi alla prova nel programma per chiarire dubbi e incertezze, ma ben presto la loro avventura si è trasformata in un percorso turbolento, segnato da incomprensioni, gelosie e un’intensificazione delle tensioni emotive all’interno del villaggio delle tentazioni.

La stories Instagram della società per Valerio

Ha colpito tutti l'amore viscerale per la Lazio da parte del giovane Valerio. Il ragazzo è arrivato a mettere la sua fede calcistica come priorità assoluta, ripetendolo nella nota trasmissione Mediaset davanti all'Italia intera. Il suo accostamento alla Lazio non è una novità, in passato ha partecipato infatti ad una clip della società che raccontava la storia della prima squadra della capitale e proprio il suo volto, assieme a quello dei suoi familiari, ha raccontato il senso di appartenenza e le radici che raccontano la Lazio.

https://www.instagram.com/stories/official_sslazio/3689730691758620677/